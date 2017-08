Colpo in villa a Lignano: donna legata e imbavagliata

LIGNANO - Ancora una rapina in villa in Friuli. Dopo il caso di Udine di qualche giorno fa, a finire nel mirino dei ladri è stata un'abitazione di Lignano. Ingente il bottino, tra contanti e oggetti preziosi.

I ladri hanno agito pensando che in casa non ci fosse nessuno, e invece si sono imbattuti nella colf. La donna, 70enne, è stata legata con il nastro adesivo e imbavagliata. Il fatto, come riporta l'edizione on line de Il Gazzettino, è accaduto nel pomeriggio di Ferragosto.

I malviventi hanno avuto tutto il tempo di frugare per la casa lasciando la donna legata. Ad accorgersi del furto una vicina, passata dopo circa un'ora per prendere un caffè con la colf. Sul posto i carabinieri della stazione di Lignano e del Norm della Compagnia di Latisana, che stanno cercando deglin indizi utili alle indagini.

La donna, molto spaventata, è stata portata da un'ambulanza al pronto Soccorso dove è stata medicata per le lesioni da costrizione. L'anziana è stata dimessa con una prognosi di sette giorni.