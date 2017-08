Bolzonello, Shaurli o Iacop per il dopo Serracchiani

FVG - Dopo il vicepresidente del Fvg, Sergio Balzonello, è la volta dell’assessore regionale, Cristiano Shaurli. Entrambi pronti a correre per la presidenza della Regione. Tutti due disposti a farsi da parte nel caso Serracchiani decidesse, o fosse costretta, a tentare il bis. La prima differenza tra i due è che il primo ha avanzato la propria candidatura senza remore, suscitando un vespaio nel partito, parte del cui vertice gli ha mandato a dire di non gradire fughe in avanti; Shaurli ha, invece, voluto precisare che la sua è una disponibilità e non un’autocandidatura.

L’altra differenza è più squisitamente politica. Bolzonello potrebbe essere una candidatura dem di relativa discontinuità rispetto al quinquennio che si sta concludendo, mentre l’assessore regionale all’Agricoltura rivendica «quello che fin qui è stato fatto comprese alcune scelte difficili. Nella continuità andrà rilanciata l’idea di sviluppo di questa Regione e poi sono certo che i frutti della nostra opera riformatrice si vedranno proprio nei prossimi cinque anni».

Bolzonello, Sharili e Iacop per il dopo Serracchiani

Dunque, Shaurli si mette «a disposizione», ha ribadito, ma ci tiene a precisare di non essere «uno che sgomita. Insomma, non mi autocandido. Ma è chiaro che se dovesse venirmi richiesto non mi tirerei indietro». Un attimo di pausa, poi affronta la questione del futuro di Serracchiani. «Non credo che la decisione se correre qui o per il parlamento sarà soltanto suo appannaggio, nel senso che non deciderà da sola. E’ vero però che si parte da lei. Se decide di candidarsi i giochi sono immediatamente chiusi. Se decide di andare a Roma…, beh, tutto è possibile. Bolzonello? Se non dovesse correre Serracchiani, il primo, legittimo candidato sarà lui». Ma oltre a Serracchiani, Bolzonello e Shaurli della partita ci sarà sicuramente anche il presidente del consiglio regionale, Franco Iacop. Che di recente ha ammesso: «La mia candidatura potrebbe rappresentare la fisiologica conclusione del mio percorso politico. Ma non mi dispiacerebbe neppure correre per palazzo Madama». E’ stata, invece, definitivamente accantonata l’ipotesi che in corsa ci possa essere anche l’europarlamentare, Isabella De Monte.

Il pensiero di Travanut e il nodo primarie

L’Mdp dei transfughi se ne sta alla finestra. Il consigliere regionale Mauro Travanut osserva che «l’unico dato certo sono i continui, ingiustificati, rinvii di Serracchiani. Così, nel frattempo si sono fatti avanti altri possibili candidati a dimostrazione che il Pd è ormai privo di una linea e di una strategia. La presidente sa anche che, dovesse correre per il Parlamento senza l’assurdo paracadute che garantisce i pochi baciati dalle nomenklature dei partiti, potrebbe incontrare serie difficoltà elettorali. Ma questi sono problemi che non mi riguardano». Il vero nodo politico per Travanut concerne il fatto che «il Pd del Fvg vale circa il 20% dei consensi. Questo significa che senza una coalizione, il centrosinistra è destinato a schiantarsi».

La considerazione serve a Travanut per dire che «a questo punto le primarie di coalizione sono non necessarie, ma obbligatorie. Loro hanno tre candidati? Bene, ne potremmo avere altrettanti della stessa statura politica. Cecotti? Non ho idea di quello che vorrà fare, ma di tutti i nomi fin qui spuntati è il più autorevole». Già, e se il Pd non accettasse l’ipotesi delle primarie? Travanut non ha dubbi: «Significherebbe che ha paura e a quel punto noi non faremmo accordi con chi non ha coraggio». Shaurli replica a distanza che «le primarie sono un ottimo sistema democratico, ma che sarebbe meglio evitarle, puntando prima su un programma condiviso in base al quale individuare un candidato condiviso». L’assessore regionale concorda sulla necessità di arrivare all’appuntamento del 2018 con una coalizione allargata anche alle civiche e agli autonomisti. «Penso che il centrosinistra più che rincorrere, debba farsi promotore delle battaglie autonomiste. Prima che alla Catalogna, io guardo a modelli più avanzati come il federalismo tedesco. Cecotti? Personalizzare questa vicenda sarebbe come sminuire proprio il mondo autonomista».