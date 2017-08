Maltempo del 10 agosto: ecco come presentare la denuncia dei danni 

UDINE - L'amministrazione comunale mette a disposizione dei suoi cittadini un modulo da compilare per segnalare gli eventuali danni subiti ad abitazioni o beni privati a causa della violenta tempesta dello scorso 10 agosto. La Regione ha chiesto infatti ai sindaci di fornire in tempi brevi (il termine stabilito è il 25 agosto 2017) tutti gli elementi utili per valutare l'entità dei danni causati dal maltempo a strutture ed edifici pubblici, ma anche ad abitazioni, esercizi commerciali e automezzi. La raccolta di questi dati ha un valore preliminare ed è finalizzata a permettere una valutazione complessiva dei fabbisogni. Successivamente la Regione rappresenterà le istanze dei comuni al Governo, al fine di ottenere i trasferimenti finanziari per far fronte allo stato di calamità naturale.

C'è tempo fino al 24 agosto

Per consentire la raccolta dei dati, il Comune di Udine invita tutti i cittadini, gli enti pubblici, le imprese, gli artigiani, gli agricoltori a segnalare eventuali danni subiti indicando anche una stima di massima per il ripristino dei beni danneggiati (non è necessario allegare un preventivo, è sufficiente un’indicazione di massima). La Regione e il Comune raccomandano in ogni caso ai danneggiati di acquisire e conservare la documentazione fotografica e probatoria (testimonianze) dei danni patiti, da esibire su richiesta e da non trasmettere in questa fase.

Per presentare la denuncia gli interessati possono utilizzare il modulo disponibile sul portale www.comune.udine.it o presso l'Ufficio Protocollo (orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.15, lunedì e giovedì dalle 15.15 alle 16.45), da riconsegnare compilato esclusivamente all'Ufficio protocollo (a mano nell'Ufficio di Via Lionello 1 al II piano di palazzo D'Aronco o via pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.udine.it) entro le ore 12.15 del 24 agosto 2017. Per informazioni, i cittadini possono rivolgersi all'Urp (telefono 0432/1272616 – 2621) oppure all'Ufficio Contratti, al II piano di Palazzo D'Aronco (telefono 0432/1272543 o 0432/ 1272639).

Le parole dell'assessore Pizza

«I numerosi sopralluoghi che abbiamo condotto in questi giorni – spiega l'assessore all'Ambiente e alla Mobilità, Enrico Pizza – hanno evidenziato diversi danni alle alberature, alla segnaletica stradale e ai pali dell'illuminazione pubblica. Un elenco che è destinato ad allungarsi nei prossimi giorni anche con il rientro dalle vacanze per tante famiglie. Per questo motivo il Comune vuole semplificare le cose ai cittadini che hanno la necessità di vedere rimborsati i danni subiti».