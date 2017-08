Scontro auto-scooter in via della Valle: ferito un 43enne

UDINE – Incidente nella serata di mercoledì 16 agosto tra via della Valle e via Vincenzo Joppi. A scontrarsi sono stati un’auto e uno scooter. Come accade in questi casi, ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a duo ruote, finito sull’asfalto e costretto a ricorrere alle cure del personale del 118.

Il ferito, un 43enne di Udine, è stato portato al Pronto Soccorso da un’ambulanza del 118. Come hanno riferito gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, sul posto per i rilievi, entrambi i veicoli percorrevano via della Valle quando, all’altezza di via Joppi, per cause ancora in fase di accertamento, sono venuti in contatto.