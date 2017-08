Partita la stagione 2017/18 della Gsa Udine

UDINE - In un Carnera riscaldato dal forte sole estivo, si è tenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì il raduno della Gsa Udine annata 2017-2018. Il g.m. Micalich, davanti a un centinaio circa di tifosi, ha presentato lo staff tecnico e i giocatori a disposizione di coach Lardo.

Assenti giustificati i due stranieri Veideman e Dykes, nonché il lungo italo-americano Mortellaro. Il primo raggiungerà i compagni il 25 agosto direttamente nel ritiro di Gemona del Friuli, in quanto attualmente impegnato nelle qualificazioni ai mondiali con la sua Estonia. Gli altri due arriveranno dagli Stati Uniti, dopo uno scalo a Francoforte, giovedì sera e cominceranno gli allenamenti il giorno successivo.

Il precampionato intanto si è arricchito di una nuova data: il 5 settembre, al palasport Carnera, la Gsa affronterà, infatti, i russi del Saratov allenati dall’italiano Mazzon in una amichevole che, in precedenza, era stata programmata per il 13.