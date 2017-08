Gli eventi in programma giovedì 17 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 17 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Stravisionario

È stata una modella. È stata un’attrice. Ora è una combattente. Dal 17 agosto al Visionario ‘Ciao amore, vado a combattere’, premiato come miglior film al Biografilm Festival. In sala anche l'incredibile documentario Dawson city - Il tempo fra i ghiacci. Entrambi i film fanno parte di Stravisionario, rassegna di 15 titoli inediti, presentati a festival internazionali e acclamati dalla critica, in arrivo ogni giovedì al Visionario. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.visionario.movie, sulla pagina Facebook e al numero 0432.227798.

Incontri con l'autore e con il vino

Giovedì 17 agosto alle 18.30 al Palapineta nel Parco del Mare, fanno tappa agli Incontri con l’autore e con il vino due grandi amici: Mauro Corona e Luigi Maieron, che racconteranno al pubblico il loro romanzo 'Quasi niente' (Chiarelettere). A conclusione dell’incontro, la degustazione guidata dal tecnologo alimentare Giovanni Munisso dei vini dell'azienda Milic. Ingresso libero.

Maratona Fantozzi

Domani giovedì 17 agosto al Visionario ‘Ragioniere Fantozzi Ugo Matricola 1001/Bis’, la maratona pensata per ricordare Paolo Villaggio, recentemente scomparso, e il suo personaggio più amato. La maratona comincerà alle 17.30 con Fantozzi, capostipite della saga con protagonista il goffo e sfortunatissimo ragioniere dalla vita mediocre. Si proseguirà con Il secondo tragico Fantozzi (alle 19.30) e Fantozzi contro tutti (21.30). Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.visionario.movie, sulla pagina Facebook e al numero 0432.227798.