Minore minaccia e deruba un coetaneo: fermato, aveva con sè anche della droga

UDINE – Deruba un coetaneo, minorenne, dopo averlo minacciato. Giovane di etnia rom, denunciato dai carabinieri di Udine. Entrambi i ragazzi si trovavano a bordo di un autobus urbano, quando uno dei due ha minacciato l’altro costringendolo a consegnargli una cassa autoparlante bluetooth del valore di 180 euro, una bandana e 10 euro in contanti. Non contento, lo ha anche obbligato a scendere anticipatamente dal mezzo pubblico.

La denuncia e la droga

Sono quindi stati allertati i carabinieri del capoluogo friulano che sono intervenuti al Centro Commerciale «Città Fiera» di Martignacco, dove hanno identificato il minore di etnia rom, residente nell’hinterland udinese, che aveva poco prima derubato l’altro ragazzo a bordo dell’autobus. Fermato, gli uomini dell’Arma hanno trovato il nomade non solo con la refurtiva della rapina messa in atto poco prima, ma anche con circa 40 grammi di hashish. Il ragazzo è stato quindi deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di rapina e segnalato alla prefettura di Udine quale assuntore di sostanze stupefacenti. In seguito è stato affidato alla podestà genitoriale. La refurtiva, invece, è stata restituita al legittimo proprietario mentre la droga è stata posta sotto sequestro.