A Pavia di Udine è tutto pronto per la «Sagre dai pirus»

PAVIA DI UDINE – Torna la 53ma edizione della Sagre dai pirus. Appuntamento in paese dall'1 al 10 settembre. Ecco il programma completo dell'evento.

Venerdì 1 settembre

Alle 19 apertura dei chioschi enogastronomici, della pesca di beneficenza, dei mercatini arti manuali e della 53ma mostra mercato delle pere friulane, sempre alle 19 lo show di Catine, alle 21 si balla con l'orchestra Renè live band e alle 23 estrazione della tombola con montepremi di 1500 euro.

Sabato 2 settembre

Alle 18 apertura dei chioschi enogastronomici, della pesca di beneficenza, dei mercatini missionari e della 53ma mostra mercato delle pere friulane, sempre alle 18 gara podistica «PerAmicizia», alle 21 concerto spettacolo di Pupo ad ingresso gratuito.

Domenica 3 settembre

Alle 9 iscrizioni per l'11mo MotorDay «Pera in Vespa»: Ape, Ciao, Lambretta, auto e moto d'epoca, alle 10.30 partenza del giro turistico del MotorDay «Pera in Vespa 2017», alle 12 apertura dei chioschi enogastronomici e della pesca di beneficenza, alle 17 esibizione agility dog, alle 19 cena in allegria con Dario Zampa, alle 21 ballo con l'orchestra spettacolo Mulino del Po.

Sabato 9 settembre

Alle 19 apertura dei chioschi enogastronomici, della pesca di beneficenza, dei mercatini missionari e della 53ma mostra mercato delle pere friulane, alle 19.30 sfilata di moda in Piazza, metodo brevettato Atelier Italiano e alle 21 Radio Birikina ieri, oggi e sempre.

Domenica 10 settembre

Alle 9 apertura iscrizioni alla CiclotourPavia, una pedalata in allegria, alle 10 partenza CiclotourPavia ed apertura mercatino Hobbistica in Piazza, alle 12 apertura chioschi enogastronomici e della pesca di beneficenza, alle 17 esibizione del Roll Club Percotto, alle 18.30 concerto della Banda Musciale Giovanile di Pavia di Udine, alle 19.30 Cena in allegria con la partecipazione di Sdrindule, Coccolo, Loris e gli Acquerelli Friulani, alle 21.30 gran finale con l'incendio delle pera gigante con gli artisti di strada «I cugini Meraviglia» e grandioso spettacolo pirotecnico.