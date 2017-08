Immigrazione: arrestato un passeur afghano a Tarvisio

TARVISIO – I carabinieri della stazione di Tarvisio hanno rintracciato quattro clandestini, due dei quali minorenni, mentre cercavano di entrare in territorio italiano a bordo di una vettura.

Il controllo è scattato sulla statale 13 Pontebbana. Alla guida del mezzo un 25enne cittadino afgano residente in Austria, che è stato arrestato per l’ipotesi di reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e portato nel carcere di via Spalato.

I clandestini sono stati deferiti in stato di libertà per l’ingresso illegale nel territorio nazionale e i maggiorenni, già richiedenti asilo in Austria, sono stati indirizzati alla Questura di Udine per le pratiche di espulsione. I minori invece sono stati affidati a una struttura di accoglienza della zona.