A Cussignacco evento speciale con i laboratori artistici per bambini

CUSSIGNACCO - Un appuntamento speciale con la fantasia per i bambini e le bambine da 5 a 10 anni: sarà questo l'evento proposto da Crear&Lab, laboratorio creativo per mani libere di esprimersi, proposto da Ovunqu(è)Estate junior, il programma di iniziative estive nei quartieri dedicate ai più piccini messo a punto dall’Assessorato al Decentramento del Comune di Udine. In edizione speciale, Crear&Lab invita gli artisti in erba a Cussignacco all’evento «Il grande laboratorio scientifico - gli esperimenti nelle tue mani», nell’ambito della tradizionale sagra paesana per il Perdon di Sant’Antoni, sabato 19 agosto alle 15.30 in piazza Giovanni XXIII all’interno del parco festeggiamenti.

Piccoli artisti all’opera

Sotto la guida esperta di Silvia De Odorico Comuzzi e Giulia Zonta, per due ore i piccoli artisti potranno osservare e sperimentare con le loro mani diverse reazioni chimiche tra sostanze di uso comune per poi sbizzarrirsi nell’invenzione di intrugli colorati e forme creative in un felice connubio tra scienza e arte. L’alchimia incanterà anche il pubblico dei grandi in una girandola di stupore, meraviglia e magia. Nel corso del laboratorio saranno disponibili anche i giochi giganti in legno di Crear&Lab. A fine pomeriggio la festa culminerà con una merenda speciale per tutti. La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione, telefonando ai numeri 340 3517286 e 340 1598327 oppure scrivendo a staffcrearelab@gmail.com.