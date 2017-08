Nuova edizione per il concorso regionale mieli Città di Pantianicco

PANTIANICCO - Si avvicina il tempo della 48esima Mostra Regionale della Mela di Pantianicco (in programma dal 22 settembre all’1 ottobre) che, anche quest’anno, ospiterà una parentesi interamente dedicata al miele. Innanzitutto si svolgerà il 27esimo concorso regionale mieli Città di Pantianicco, articolato nelle categorie miele d’acacia, di castagno, di tiglio, di amorpha f., di melata, di millefiori e mieli particolari.

Scadenze

I campioni potranno essere consegnati dal 23 agosto all’8 settembre al Consorzio Apicoltori della Provincia di Udine (per info www.apicoltorifvg.it) o presso l’Azienda Agricola Il Ranch a Pantianicco. Il miele che avrà ottenuto il miglior punteggio assoluto sarà premiato con una medaglia d’oro di 3g offerta dalla ditta Comaro Claudio. Saranno inoltre premiati con Medaglia d’oro i mieli che avranno ottenuto il miglior punteggio assoluto per ogni categoria. La consegna degli attestati e le premiazioni avverranno nella serata di giovedì 28 settembre dalle ore 20.30 in occasione della «Serata dell’apicoltore» presso l’area festeggiamenti di Pantianicco. Nella stessa data, il Consorzio apicoltori ha organizzato una serata a tema, la «serata dell’apicoltore» cui seguiranno l’incontro tecnico dal titolo «Il calabrone asiatico: una nuova specie invasiva, una nuova calamità per le api» e le premiazioni del Concorso Mieli Città di Pantianicco.