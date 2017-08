Behrami è un nuovo giocatore dell'Udinese

UDINE - Valon Behrami, 32 anni, centrocampista della nazionale svizzera, con 463 partite in carriera, di cui 224 in Italia ed esperienze in Premier e Bundesliga, è un nuovo giocatore dell'Udinese. Lo ha ufficializzato il club friulano.



Dopo le visite mediche, il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà all'Udinese per i prossimi due anni con opzione in favore della società per un altro anno. Behrami arriva a titolo definitivo dal Watford dove ha disputato le ultime due stagioni. Behrami ha raggiunto Udine nei giorni scorsi e ha assistito dalla tribuna alla gara di Tim Cup con il Frosinone. «Valon può ricoprire tutti i ruoli di centrocampo, sia a tre che a due - ha detto il ds dell'Udinese, Manuel Gerolin - mettiamo così a disposizione di mister Delneri un giocatore duttile che potrà dare un grande contributo in mediana. Arriva da noi in un momento della sua carriera in cui può unire l’alto rendimento in campo a un bagaglio di esperienza preziosissimo di cui beneficerà tutta la squadra e in particolare i più giovani, che da un professionista esemplare come lui potranno imparare moltissimo».



Questo il commento di Franco Collavino, direttore generale dell'Udinese: «Abbiamo chiuso la trattativa molto rapidamente, c’era la volontà dell’Udinese di inserire in rosa un giocatore con queste caratteristiche e con questa esperienza nel nostro campionato, una serie A dove Behrami stesso voleva tornare a misurasi. Si tratta di un acquisto importante per esperienza e caratura tecnica, un investimento per questa stagione e nel progetto che stiamo portando avanti».