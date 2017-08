Anziano di Gonars muore dopo essere caduto da un albero

GONARS? - Stava tagliando uno dei rami spazzati dal maltempo dello scorso 10 agosto. Era salito su un grosso albero nel suo giardino con una scala, ma arrivato a un'altezza di 4 metri, aveva perso l'equilibrio, cadendo violentemente a terra. Fiorello Budai, 76enne idraulico in pensione, è morto così, a Fauglis di Gonars. Troppo gravi i traumi riportati nella caduta.

L'incidente è avvenuto nella giornata di sabato 12 agosto. L'uomo, ferito gravemente al torace, era stato soccorso dal 118 e portato in ospedale, a Palmanova. Trasferito a Udine viste le sue gravi condizioni, purtroppo il 76enne non ce l'ha fatta ed è morto qualche giorno dopo, martedì 17 agosto. A darne notizia è l'edizione on line de Il Gazzettino.