Tavolata record a Di Punto in Bianco con 68 commensali

UDINE – Sono ancora aperte le iscrizioni alla sesta edizione di Di Punto in Bianco la white dinner completamente gratuita che venerdì 1 settembre 2017 animerà nuovamente il centro di Udine con una suggestiva serata all’insegna del divertimento. Gli organizzatori invitano i partecipanti a completare le iscrizioni dei commensali per gestire al meglio la presenza dei gruppi più numerosi. Fin dal primo anno Di Punto in Bianco ha ospitato moltissimi gruppi: amici, colleghi e famiglie intere hanno partecipato con tavolate numerosissime al pic-nic metropolitano di fine estate allestito nella suggestiva cornice di Udine. All’edizione numero 5 il tavolo più numeroso era composto da oltre 40 commensali. Quest’anno, a due settimane dall’evento più bianco dell’estate, si contano già diverse tavolate e il record è già stato battuto con l’iscrizione di un tavolo che conta ben 68 ospiti.

La musica

A scandire il ritmo della sesta edizione di Di Punto in Bianco sarà il dj friulano Daniele Crucil, conosciuto per la sua capacità di interpretare il mood delle serate di cui è protagonista e apprezzato da un pubblico di affezionatissimi non solo nei locali di tutto il Friuli Venezia Giulia, ma anche in Triveneto.

La collaborazione con l’Unicef

Anche per l’edizione 2017 Di Punto in Bianco ha deciso di rinnovare la collaborazione con l’Unicef. I volontari del Comitato provinciale di Udine dell’Unicef parteciperanno alla serata allestendo uno stand con alcune pigotte che, per l’occasione, saranno vestite completamente di bianco. Tutti i partecipanti potranno quindi contribuire ai progetti solidali attivati in aiuto dei bambini. L’iniziativa è organizzata dall’agenzia udinese di consulenza nell’ambito del marketing e della comunicazione Emporio ADV, specializzata nell’organizzazione di eventi sia business che d’intrattenimento. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Udine e da Promoturismo, può contare sull'aiuto di supporter come: CrediFriuli, CDA, Eurocar, GLP, Sereni Orizzonti, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, Agenzia Viaggi Saita, Radio Fantasy, Italpol, Piroblu, Ideo, SafetyWorking, MecForYou, Cucina delle Foto, Art&Grafica, Luce, UnipolSai - Agenzia Udine Castello, Multilink, Ice Bar Lignano.

Per partecipare all’evento l’iscrizione è obbligatoria, ma gratuita. Basta accedere al sito www.dipuntoinbianco.udine.it e registrare il proprio tavolo con i partecipanti.