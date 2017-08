Maltempo: Banca Popolare di Cividale interviene con prestiti agevolati

CIVIDALE – I gravi danni provocati dall’ondata di maltempo che ha colpito Friuli VG e Veneto il 10 agosto scorso, tali da far richiedere alle amministrazioni regionali lo stato di calamità, ha indotto la Banca Popolare di Cividale a intervenire con tempestività a favore dei privati e delle aziende colpite con un finanziamento a tasso agevolato della durata di 12 mesi, come già avvenuto in passato per altri eventi calamitosi. L’importo finanziabile è stato quantificato fino ad un importo massimo di 100 mila euro per le aziende e fino a 20 mila euro per i privati. Il tasso praticato è del 2% fisso.

Accesso al credito

Particolarmente semplificata è anche la documentazione richiesta dalla banca per agevolare il più possibile l’acceso al credito. L’operazione è attivabile presso tutte le filiali della Popolare di Cividale operanti nel Friuli VG e nel Veneto (province di Venezia, Treviso e Belluno). Inoltre, lo stesso Istituto di credito friulano mette a disposizione il finanziamento ‘Ecoprestito’ per i lavori di riparazione e ristrutturazione delle abitazioni private e dei condomini. Nel primo caso il finanziamento copre il 100% della spesa, per i complessi condominiali fino a 250 mila euro. Tali finanziamenti, oltre alle condizioni di favore praticate, sono legati all’ecobonus che prevede consistenti detrazioni fiscali (fino al 65%). I provvedimenti rappresentano il rinnovato impegno della Banca Popolare di Cividale nei confronti del territorio in cui opera verso il quale, anche in passato, è intervenuta efficacemente e tempestivamente durante tutti i casi di emergenza che si sono verificati. Se si presenteranno ulteriori esigenze da parte dei comparti produttivi la Banca valuterà eventuali altri interventi finanziari di sostegno.