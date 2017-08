A Palazzo Calice di Paularo «Parole - Femmina; Voci di donne dagli occhi grandi»

PAULARO - Nella splendida cornice di Palazzo Calice, una storia fatta di molte storie, una polifonia di voci femminili che risuona con grazia ed acume tra le melodie del repertorio popolare e della canzone d'autore italiana. un dialogo ludico tra parole e musica per donne coraggiose e uomini gentili. Donne fotografate nei momenti straordinari della quotidianità, brevi ritratti, biografie che si inanellano a formare una genealogia fatta di madri, figlie, nonne, nipoti, zie e sorelle accomunate da dubbi, desideri, gioie, struggimenti, fragilità, decisioni coraggiose, deliri sentimentali, scelte caparbie e soprattutto da una stupefacente brama di vivere. Appuntamento venerdì 18 agosto alle 20.30. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso la sala polifunzionale «Mons. Primo Zuliani». Per informazioni: 0433 70565, info@prolocopaularo.it.