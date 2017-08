FVG - L'anticiclone prevale sull'Italia fino a venerdì 18 agosto. Nei giorni a venire una depressione sul mare del Nord sospingerà verso la regione un veloce ma marcato fronte freddo.

Per ciò che riguarda venerdì 18 agosto, in particolare secondo le previsioni dell'Osmer Fvg avremo cielo sereno o poco nuvoloso con venti a regime di brezza e caldo pomeridiano specie in pianura. Le temperature, in pianura, potranno arrivare fino a 35 gradi.