Gli eventi in programma venerdì 18 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 18 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

A Lignano arriva Festival Show

Festival Show continua il suo tour lungo il litorale dell'alto Adriatico. Venerdì 18 agosto, dalle 21, sarà la volta di Lignano Sabbiadoro: alla Beach Arena, dalle 21, è in programma una serata di grande musica con Riki, Chiara, Roshelle, Gli Autogol VS Dj Matrix, Dear Jack,GionnyScandal, L'Aura e i Leave The Memories. Presenterà la serata Giorgia Surina. Ingresso libero.

A Cussignacco torna la Sagra del Perdon di Sant Antoni

Il Comitato Festeggiamenti, grazie ai suoi collaboratori, apre le porte alla ormai storica Sagra del Perdon di Sant Antoni, punto fermo dell’estate della «Contea» e non solo. Da venerdì 18 fino a domenica 27 agosto ricche serate piene di intrattenimenti per tutti i gusti e tutte le età. Ecco il programma completo, qui.

HollywoodLand al Visionario

Continua al Visionario l’appuntamento con HollywoodLand, rassegna ad alto tasso di divertimento e di adrenalina. Dal 18 al 21 agosto alle 21.20 torna l’Uomo Ragno. Ma questa volta a vincere non sono solo le sue stupefacenti acrobazie ma soprattutto l’umorismo e lo sguardo gioiosamente adolescenziale di Spider-Man: HomeComing di Jon Watts. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Carniarmonie a Zuglio

Venerdì 18 agosto alle 20.45 nella Pieve di San Pietro a Zuglio, l’antica pieve matrice della Carnia, l’ensemble strumentale Ottetto a fiati il Cantiere dell’Arte diretto da Claudio Mansutti, proporrà un concerto incentrato sulle insigni figure di Haydn e Mozart. Di Mozart l’Ouverture dal Don Giovanni, l’Ouverture dalle Nozze di Figaro e la Serenata per fiati n. 12 Nachtmusik. Di Haydn una perla quale l’Ottetto per fiati. L’ensemble nasce da un’idea di Claudio Mansutti, nella volontà di creare un laboratorio musicale per valorizzare attraverso vari repertori e performances, i migliori giovani talenti della Regione FVG. Il Cantiere dell’Arte è composto da Gabriele Bressan e Nicola Zampis all’oboe, Maria Benedetti e Sara Papinutti al clarinetto, Alessandro Bressan e Leonardo Calligaris al fagotto, Nicola Fattori e Andrea Mancini al corno, diretti da Claudio Mansutti. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. www.carniarmonie.it

Baldasseria, arriva Festainsieme

E' tutto pronto per FestaInsieme 2017. L'appuntamento è dal 18 al 21 agosto. Ecco il programma completo, qui.

Sbarca a Paluzza Folk in Tour 2017

Folk in Tour 2017, dopo i successi in pubblico e in musica a Clauzetto, Resia e Castelnovo prosegue i diversi appuntamenti di questo tour estivo con una serata musicale a Paluzza (dalle 20) nello splendido scenario della Segheria Veneziana "Siê da Fuce», con i Re Niliu dalla calabria, Nam Trio con Piia Kleemola che dalla Finlandia porteranno tradizioni nordiche polche schottis con, mazurche e tango e i giovani del Cressi Experience di Cercivento.

A Palmanova arrivano i New Virtuosi di Londra

Venerdì 18 agosto i New Virtuosi di Londra si esibiranno in un emozionante concerto d’archi a Palmanova. All’interno del ciclo di serate estive Live&Cinema curate dal Comune della cittadina stellata, giovani talenti provenienti da tutto il mondo, plasmeranno l’atmosfera della Chiesa di San Francesco in Piazza Garibaldi, a partire dalle 21, rendendola incantata. In collaborazione con il Collegio del Mondo Unito di Duino, l’evento, a ingresso libero, è realizzato in co-organizzazione tra l’Accademia Musicale Città di Palmanova e il Comune di Palmanova. Maggiori info, qui.

Corgnolo, tutto pronto per la Sagra del Toro

Prosegue fino a domenica 20 agosto, in frazione Corgnolo la Sagra del Toro. Corgnolo ormai da diversi anni si distingue per la famosa Sagra del Toro. Vent'anni fa un piccolo gruppo di persone del paese, desiderose di mettere a frutto la loro buona volontà e la fantasia, uniti dall'ideale dell'amicizia, per rendere un servizio alla comunità, iniziarono l'avventura dell'organizzazione di una festa paesana. Ecco qui il programma completo.

A Palazzo Calice di Paularo ‘Parole - Femmina’

Appuntamento venerdì 18 agosto alle 20.30 per ascoltare una storia fatta di molte storie, una polifonia di voci femminili che risuona tra le melodie popolari e della canzone italiana. Maggiori info, qui.

Carpacco, prosegue la Sagra del Frico

E' tutto pronto per la sagra punto di riferimento dell'estate La Sagra del Frico di Carpacco torna puntale dall'11 al 20 agosto. Il frico della Sagra di Carpacco è celebre per la sua bontà e freschezza. Ecco il programma completo dell'evento. er scoprire il programma della giornata, clicca qui.