Agricoltura: approvate le graduatorie per innovazione e sviluppo dei prodotti

FVG - Sono state approvate negli scorsi giorni ulteriori tre graduatorie del Programma di sviluppo rurale (Psr). Si tratta della Misura 4.2 'Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli', della 16.2.1 "Creazione di poli e reti per lo sviluppo di progetti di innovazione aziendale" e della 8.1 'imboschimento con specie a rapido accrescimento - pioppicoltura'. Per quanto riguarda la prima misura (4.2) sono stati finanziati circa 3 milioni di euro con la copertura di oltre il 50% delle domande presentate, mentre per la seconda (16.2.1) sono stati finanziati progetti per 600.000 euro con copertura di circa il 75% delle domande.

Come ha spiegato l'assessore regionale alle Risorse agricole e forestali, Cristiano Shaurli, si tratta «di due bandi importanti seppur diversi per importanza economica: il primo muoverà investimenti per oltre 10 milioni di euro e permetterà scelte aziendali rilevanti in termini di sostenibilità ambientale e commercializzazione, principalmente in due settori difficili come la zootecnia da latte e da carne. Mi fa particolarmente piacere che anche in questo bando, dopo il 'pacchetto giovani', si riuscirà a finanziare oltre il 50% delle domande. Il secondo bando - ha chiarito -, con cifre più contenute, ma con grande valenza strategica, punta a stimolare processi di innovazione aziendale attraverso la creazione di reti e poli, cioè punta finalmente a promuovere quella capacità di aggregazione e di innovazione a volte mancata in passato».

Infine, la graduatoria della Misura 8.1, permette il finanziamento di tutte le 160 domande validamente presentate, con 2,5 milioni di euro per la messa a dimora di pioppeti, una coltura ormai importante in Regione. Shaurli ha inoltre rimarcato che «il comparto agricolo potrà a breve beneficiare anche delle prossime graduatorie sulla Misura 6.4.1 'investimenti nelle energie rinnovabili' e sulla 4.1.2 'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole', le quali attiveranno risorse per ulteriori 2,3 milioni di euro». L'assessore ha spiegato che "sullo sblocco dei pagamenti delle misure a superficie sia per la gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica (Misura 10.1.6) sia per il biologico (Misura 11), dopo tutte le sollecitazioni all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) stanno arrivando i primi pagamenti. Inoltre, in questi giorni è attesa anche l'indennità compensativa montana (Misura 13), che compensa gli agricoltori che conducono aziende nelle aree svantaggiate (zone montane appunto), per gli svantaggi naturali che devono superare. Rimane alta l'attenzione dell'amministrazione regionale e confidiamo che, dopo una difficoltosa partenza dei pagamenti, per le prossime annualità non si verifichino altri ritardi".