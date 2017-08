A Platischis torna la sagra paesana

PLATISCHIS – E' tutto pronto per i festeggiamenti paesani. Si parte venerdì 18 agosto alle 17 con l'evento culturale «incontro con l'artista Luigi Moderiano», alle 18 apertura chioschi e alle 20.30 torneo di briscola e freccette. Sabato 19 agosto alle 18 apertura chioschi e alle 21 musica con Daniele Bellotto. Domenica 20 agosto alle 11 apertura chioschi, alle 15.30 giochi per grandi e piccoli ed infine alle 20 karaoke e musica con Griblu. Cucina e chioschi fornitissimi. La frazione di Platischis dista poco più di cinque chilometri dal comune di Taipana di cui fa parte. Pur nella sua semplicità e tranquillità è un posto delizioso dove passare un periodo più o meno breve di relax. Gli abitanti si contano in una decina di mani e sono tutti cordialissimi e disposti ad aiutare il visitatore che si spinge fin li a visitare il luogo. Come nei bei tempi antichi tutti ti salutano e ti sorridono. Basta andare all'Osteria «Da Sedola» a prendere un taj di neri o un buon caffè oppure prenotare il pranzo o la cena con squisite specialità dei luoghi con predilezione per antichi e non più altrimenti trovabili piatti storici. Se avete bisogno di dormire ci sono gli alloggi parrocchiali, il B&B Bosco delle Rune e nella ex Latteria ci sono camere e cameroni (3334348318 e 3201868148). Da visitare assolutamente è la rinomata e pluri premiata Azienda Agricola Zore che produce specialissimi ed ottimi formaggi caprini ed affini, vero fiore all'occhiello della zona. Molto interessante anche l'Azienda Agricola di Platischis (sempre all'ex latteria) che commercia fagioli di produzione locale e, in stagione, mele e succo di mele.