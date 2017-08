Sofia Del Stabile, dal Friuli agli Usa per studiare e per giocare a calcio

TAVAGNACCO - Sarà la prima friulana a giocare a calcio in Usa. Lei è Sofia Del Stabile, 19enne di Villa Vicentina, che dopo tre stagioni con la maglia del Tavagnacco ha deciso di iscriversi a un college in Florida, continuando però a coltivare la passione per il calcio femminile.

«E’ stata una scelta di vita – racconta la 19enne, che partirà sabato 19 agosto per gli Stati Uniti – prima o poi devi prendere una strada e ho preso questa. Dal momento che ho intenzione di proseguire gli studi, penso sia la scelta più giusta per me. Mi dispiace dover lasciare le mie compagne di squadra che mi sono sempre satte vicine in questi tre anni al Tavagnacco. Alcune di loro non sono semplici compagne, e quindi sarà davvero difficile salutarle».

Sofia Del Stabile ha preso parte a tre campionati della serie A femminile con il Tavagnacco, segnando in tutto 10 reti. Ha indossato anche la maglia della Nazionale, Under 17 e Under 19 (segnando 5 reti), e proprio con quest’ultima, qualche settimana fa, ha preso parte agli Europei di categoria in Irlanda del Nord.

Sofia si dedicherà allo studio ma non abbandonerà del tutto il gioco del calcio. Farà parte, infatti, della Nova Southeastern University Women’s Soccer, società del college che milita in seconda divisione. «A livello sportivo voglio poter crescere e imparare per migliorarmi sempre di più – confessa Del Stabile –. Vorrei godermi al 100% questa esperienza». Una nazione, gli Usa, dove il calcio femminile è molto considerato, con la Nazionale che, da diversi anni, è ai vertici delle classifiche Fifa.