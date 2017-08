Nuova allerta meteo della Protezione Civile per i prossimi giorni

FVG - L’ultima risale a poco più di una settimana fa. Alle 11.30 del 18 agosto, la Protezione Civile del Fvg ha lanciato una nuova allerta meteo (la 21 del 2017) dalle 6 del 19 agosto alle 6 del 20 agosto. Secondo gli esperti, infatti, «il verificarsi di eventi temporaleschi può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali». Sabato 19 agosto, infatti, secondo quanto indicato dalla Protezione Civile, una depressione sul Mare del Nord sospingerà verso la regione un veloce ma marcato fronte freddo, preceduto da un intenso flusso sud occidentale umido e instabile. Domenica 20 agosto, invece, il fronte si allontanerà verso i Balcani e sul Triveneto affluiranno correnti più secche e stabili.

Previsioni meteo sabato 19 agosto

Saranno probabili locali temporali, già in mattinata sui monti, dal pomeriggio sulla pianura, possibili ma meno probabili anche sulla costa. Verso sera temporali diffusi su tutta la regione con vento sostenuto da nord in pianura, di Bora sulla costa. Saranno probabili temporali forti e piogge localmente intense. In tarda serata attenuazione dei fenomeni a partire dalla Carnia.

Previsioni meteo per domenica 20 agosto

Di notte e primo mattino piogge e rovesci residui sulla costa e sulle zone orientali con Bora sostenuta sulla costa; miglioramento sulle altre zone. In giornata sereno o poco nuvoloso con Bora moderata sulla costa.