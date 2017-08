Doppio appuntamento con 'Giallo sotto le stelle'

UDINE - L'estate udinese di tinge di giallo. Con un doppio appuntamento in programma la prossima settimana, Ovunqu(é)Estate 2017, nell’ambito del cartellone del Comune di Udine Udinestate 2017, propone un interessante viaggio noir alla scoperta della cronaca storica della città. Senza palchi né sedie, senza quinte né scenari, la «Compagnia della Testa» di Tavagnacco presenta 'Giallo sotto le stelle', una miniserie di due serate dedicate alle storie dei quartieri in una Udine noir del passato.

Gli appuntamenti

I due spettacoli, di e con Francesco Cevaro e con la partecipazione di Sonia Cossettini della Compagnia dei Riservati, sono in programma lunedì 21 agosto alle 21 in via Genova davanti al mulino di Godia (in caso di maltempo l'appuntamento è davanti al portone del civico 39) e martedì 22 sempre alle 21 in piazza Medaglie d’Oro, in Chiavris, a fianco dell’edicola (in caso di maltempo area coperta dell’osteria Al Ponte). Il duo porterà in scena due monologhi che racconteranno in maniera inedita fatti realmente accaduti nel passato della città, presso gli stessi luoghi in cui l’azione scenica si svolge. L'organizzazione dell'iniziativa ringrazia per la collaborazione l’Osteria al Ponte di e il Caffè del Venerdì. La partecipazione è libera.