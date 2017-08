Lite al Centro di raccolta rifiuti: 80enne preso a martellate

MARTIGNACCO – Si sa, il caldo può dare alla testa. Però quello che è accaduto a Martignacco, al Centro di raccolta rifiuti di via San Biagio, va oltre ogni immaginazione. Un operatore dell’isola ecologica, dopo un diverbio con un 80enne che si era recato nella struttura per conferire alcuni materiali, avrebbe colpito l'anziano con una martellata alla testa. In risposta, l’anziano, l’avrebbe a sua volta ferito con un’asta.

Il fatto, anticipato dal Messaggero Veneto, è avvenuto giovedì 17 agosto. Entrambi gli uomini sono stati trasportati all’ospedale: hanno riportato ferite giudicate guaribili in pochi giorni. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Martignacco.

La società che gestisce la struttura, la A&T 2000, informa di essersi «immediatamente attivata per raccogliere il maggior numero di informazioni sull’accaduto e si riserva di mettere in atto le più opportune azioni nei confronti dell’ appaltatore, secondo quanto previsto dal vigente capitolato d’appalto del servizio di gestione dei centri di raccolta comunali».