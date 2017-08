Cicloturismo: da sabato 19 agosto due treni straordinari sulla Trieste-Tarvisio

FVG - Da sabato 19 agosto e per gli ultimi due weekend di agosto saranno in servizio due treni straordinari sulla linea Trieste-Tarvisio, in modo da raddoppiare, nei momenti di picco, gli spazi per le bici a favore dei cittadini e dei turisti che vogliono raggiungere la Ciclovia Alpe Adria.

«Con la preziosa collaborazione di Trenitalia, e visti gli ottimi dati di frequentazione delle prime settimane di agosto, abbiamo deciso di rafforzare il nuovo servizio treno+bici introdotto nel 2017 con l'orario estivo», spiega l'assessore alle Infrastrutture e territorio Mariagrazia Santoro. Nello specifico, all'ordinaria programmazione di undici treni il sabato e altrettanti la domenica che collegano Trieste, Udine, Carnia e Tarvisio alle principali località lungo la Ciclovia, tra cui Gemona, Venzone, Pontebba e Ugovizza, si aggiungerà il sabato un treno in partenza da Trieste alle ore 7.57 e la domenica un treno in partenza alle 7.32. «Le potenzialità della Ciclovia Alpe Adria su cui continuiamo come Regione a investire direttamente e indirettamente - commenta Santoro - e le risorse che impieghiamo per i servizi logistici di supporto si stanno dimostrando ampiamente apprezzate da coloro che amano praticare la mobilità sostenibile, giungendo direttamente nei luoghi preferiti, evitando così l'uso di autoveicoli. La Regione considera le risorse investite non come spese, ma come investimenti promozionali per il nostro territorio».



Va segnalato inoltre che a partire dal 29 luglio di quest'anno si può viaggiare su alcuni treni con la promozione TrenoBici AlpeAdria di Trenitalia che consente di associare a un biglietto di corsa semplice un supplemento bici al costo di 1 euro anziché 3,50 (i dettagli sul sito di Trenitalia). Il successo dei treni sviluppati da Trenitalia si affianca a quello consolidato del servizio transfrontaliero Mi.Co.Tra, attivo da Udine a Villach ed effettuato dalle Ferrovie Udine-Cividale, che consente il trasporto tramite vagone dedicato di un centinaio di bici con 4 treni che collegano giornalmente il capoluogo friulano al nodo ferroviario austriaco.