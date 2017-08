Gli eventi in programma sabato 19 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 19 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

A Cividale del Friuli torna il Palio di San Donato

Il 18, 19 e 20 agosto si potranno rivivere le straordinarie atmosfere dell'epoca medievale in tre giorni di festa, divertimento e rievocazione storica da non perdere. Tutte le info, qui.

A Platischis torna la sagra paesana

Dal 18 al 20 agosto appuntamento nella piccola frazione di Taipana per un weekend di sano e semplice divertimento. Ecco cosa vi attende tra musiche, tornei e ottima cucina. Maggiori info, qui.

Folk in tour a Villalta

L’Associazione Culturale Giulio Venier Traditional Modern Folk Music Friuli Venezia Giulia dà appuntamento a Villalta di Magagna, sabato 19 agosto, all'Azienda Del Poggio, dalle 19.30, per un concerto aperitivo in cortile. Alle 21, invece, è in programma un concerto serale in cortile del gruppo lombardo Baraban, sintesi musicale tra modelli della tradizione e gusto contemporaneo. Ospiti d'onore saranno invece i componenti del gruppo finlandese Nam Trio polche, schottis, mazurche, tango della tradizione finlandese.

A Cussignacco torna la Sagra del Perdon di Sant Antoni

Il Comitato Festeggiamenti, grazie ai suoi collaboratori, apre le porte alla ormai storica Sagra del Perdon di Sant Antoni, punto fermo dell’estate della «Contea» e non solo. Da venerdì 18 fino a domenica 27 agosto ricche serate piene di intrattenimenti per tutti i gusti e tutte le età. Ecco il programma completo, qui.

Tarcento, tutto pronto per il Festival dei Cuori

Appuntamento con il Festival internazionale del Folklore di Tarcento dal 17 al 22 agosto nello scenario naturale della collina di Coia e nelle piazze del centro cittadino. Ecco qui il programma completo. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20170727_435034

Baldasseria, arriva Festainsieme

E' tutto pronto per FestaInsieme 2017. L'appuntamento è dal 18 al 21 agosto. Ecco il programma completo, qui.

Carniarmonie a Tolmezzo

Sabato 19 agosto alle 19.30 (anziché alle ore 20.45) nel Duomo di San Martino di Tolmezzo, attesissima la Gustav Mahler Jugendorchester (Gmjo) fondata da Claudio Abbado, la principale orchestra giovanile al mondo, composta da un centinaio di giovani musicisti di assoluto talento, selezionati con audizioni annuali in 25 paesi. La direzione è affidata alla perita bacchetta di Lorenzo Viotti, per un grande evento organizzato da Carniarmonie in collaborazione con Promoturismo FVG e il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone nell’ambito del progetto «Residenza estiva Gustav Mahler Jugendorchester». In programma grandi pagine del sinfonismo Romantico: di Schubert la Sinfonia n. 8 «Incompiuta», così chiamata perché appunto incompleta - per motivi ancora incerti - e composta da due movimenti più un terzo di 128 battute. Di Mendelssohn verrà invece eseguita la Sinfonia n. 5 op. 107 «La Riforma» , composta per celebrare il terzo centenario della Confessione protestante di Augusta. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. www.carniarmonie.it

Corgnolo, prosegue la Sagra del Toro

Prosegue fino a domenica 20 agosto, in frazione Corgnolo la Sagra del Toro. Corgnolo ormai da diversi anni si distingue per la famosa Sagra del Toro. Vent'anni fa un piccolo gruppo di persone del paese, desiderose di mettere a frutto la loro buona volontà e la fantasia, uniti dall'ideale dell'amicizia, per rendere un servizio alla comunità, iniziarono l'avventura dell'organizzazione di una festa paesana. Ecco qui il programma completo.

Al Castello di Udine in mostra la Grande Guerra per parole e immagini

Sabato 19 agosto alle 11 «L'offensiva di carta. La Grande Guerra illustrata, dalla collezione Luxardo al fumetto contemporaneo». Accanto alla guerra drammaticamente impastata a fango e sangue, dal 1914 al ‘18 ne venne combattuta una parallela, non meno decisiva, fatta di parole e soprattutto di immagini. Maggiori info, qui.

Carpacco, prosegue la Sagra del Frico

E' tutto pronto per la sagra punto di riferimento dell'estate La Sagra del Frico di Carpacco torna puntale dall'11 al 20 agosto. Il frico della Sagra di Carpacco è celebre per la sua bontà e freschezza. Ecco il programma completo dell'evento. er scoprire il programma della giornata, clicca qui.

A Cussignacco evento speciale con i laboratori artistici per bambini

Sotto la guida esperta di Silvia De Odorico Comuzzi e Giulia Zonta, per due ore i piccoli artisti potranno osservare e sperimentare con le loro mani diverse reazioni chimiche tra sostanze di uso comune per poi sbizzarrirsi nell’invenzione di intrugli colorati e forme creative in un felice connubio tra scienza ed arte. tutti i dettagli, qui.