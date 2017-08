Gli eventi in programma domenica 20 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 20 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Al Tenda Bar arriva ‘La Teresa’

Domenica 20 agosto, Al Tenda Bar di Lignano Pineta arriva ‘La Teresa’ l’aperitivo estivo in compagnia della #musica di Radio Company! Si comincia alle 18.

A Cividale del Friuli torna il Palio di San Donato

Il 18, 19 e 20 agosto si potranno rivivere le straordinarie atmosfere dell'epoca medievale in tre giorni di festa, divertimento e rievocazione storica da non perdere. Tutte le info, qui.

A Platischis torna la sagra paesana

Dal 18 al 20 agosto appuntamento nella piccola frazione di Taipana per un weekend di sano e semplice divertimento. Ecco cosa vi attende tra musiche, tornei e ottima cucina. Maggiori info, qui.

Tarcento, tutto pronto per il Festival dei Cuori

Appuntamento con il Festival internazionale del Folklore di Tarcento dal 17 al 22 agosto nello scenario naturale della collina di Coia e nelle piazze del centro cittadino. Ecco qui il programma completo.

Carniarmonie a Chiusaforte

Domenica 20 agosto alle ore 20.45 nella chiesa di S. Paolo a Raccolana di Chiusaforte, la Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni, diretta da Massimo Belli con la presenza dei violinisti solisti Lucio Degani e Giada Visentin, due veri talenti, sarà protagonista di un concerto costruito su dialoghi tra due delle più belle serenate di Mozart e due opere cameristiche di de Beriot e de Satrasate. De primo la Serenata notturna in re maggiore e la celeberrima Eine kleine nachtmusik, dei secondi Scene du Ballet e Navarra. Una formazione regionale tra le più riconosciute all’esterno con la partecipazione di solisti di assoluto rilievo. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. www.carniarmonie.it

Baldasseria, arriva Festainsieme

Prosegue FestaInsieme 2017. L'appuntamento è dal 18 al 21 agosto. Ecco il programma completo, qui.

Udine, al BarLume la musicista Laura Furci in concerto

Per un aperitivo Domenicale all'insegna dell'alta qualità al BarLume Udine, il 20 agosto arriva Laura Furci in chiave di #Lume. Un concerto acustico a lume di candela con piano a coda e voce di Laura Furci, nel mezzo del salotto cittadino con la partecipazione straordinaria di Giulio Bergnach dell'Enoteca Ars bibendi che presenterà le bolle di Dorigo e Max Accia Bernardi dell'Osteria dal Barbe che ci delizierà con degli ottimi prosciutti al coltello. Maggiori info, qui.

A Cussignacco torna la Sagra del Perdon di Sant Antoni

Il Comitato Festeggiamenti, grazie ai suoi collaboratori, apre le porte alla ormai storica Sagra del Perdon di Sant Antoni, punto fermo dell’estate della «Contea» e non solo. Da venerdì 18 fino a domenica 27 agosto ricche serate piene di intrattenimenti per tutti i gusti e tutte le età. Ecco il programma completo, qui.

Corgnolo, prosegue la Sagra del Toro

Prosegue fino a domenica 20 agosto, in frazione Corgnolo la Sagra del Toro. Corgnolo ormai da diversi anni si distingue per la famosa Sagra del Toro. Vent'anni fa un piccolo gruppo di persone del paese, desiderose di mettere a frutto la loro buona volontà e la fantasia, uniti dall'ideale dell'amicizia, per rendere un servizio alla comunità, iniziarono l'avventura dell'organizzazione di una festa paesana. Ecco qui il programma completo.

Carpacco, prosegue la Sagra del Frico

E' tutto pronto per la sagra punto di riferimento dell'estate La Sagra del Frico di Carpacco torna puntale dall'11 al 20 agosto. Il frico della Sagra di Carpacco è celebre per la sua bontà e freschezza. Ecco il programma completo dell'evento. er scoprire il programma della giornata, clicca qui.