RESIA – E’ rimasto tutto come quel 10 agosto, quando un temporale fortissimo ha spazzato il Friuli, provocando danni da Lignano fino a Tarvisio. E così la strada regionale che da Tarcento e Passo Tanamea porta alla frazione di Uccea non è ancora percorribile, ‘invasa’ da centinaia di alberi e rami.

Due chilometri di devastazione che non riguardano solo la strada 646, ma anche i tralicci dell’Enel e quelli delle linee telefoniche. Ma a nessuno pare importi, come ha sottolineato il sindaco di Resia Sergio Chinese, che ha pubblicato una serie di foto ‘denuncia’ su Facebook.

Per gli abitanti del borgo di Uccea, una decina in tutto, resta sempre la strada comunale che sale da Resia, una sorta di mulattiera a una corsia. Ma per dare impulso al Parco delle Prealpi Giulie con il turismo e per la sicurezza dell’abitato, la doppia strada è indispensabile: ecco perché il sindaco si augura che lo sgombero su quei 2 km avvenga al più presto.

Uccea: strada interrotta e danni per migliaia di euro (© Chinese)