Se siete alla ricerca di lavoro, c'è un'azienda di livello nazionale che cerca personale in Fvg

FVG - Un’importante azienda di livello nazionale, in continua espansione, ricerca per la struttura di Udine diverse figure professionali da inserire nel proprio organico direzionale. Lo rende noto l’Agenzia per il Lavoro della regione Friuli Venezia Giulia che è stata incaricata di svolgere l’attività di ricerca di personale.

La ricerca di personale

L’azienda cerca persone da inserire nella direzione operativa per l'assistenza alla direzione, rapporti con la clientela, interfaccia con i capi area e con i vertici aziendali nonché svolgere una attività amministrativa (cod. 10706); ma anche persone per l’ ufficio gare che conoscano le procedure amministrative delle gare d’appalto pubbliche e del codice degli appalti, nonché la gestione degli aspetti tecnico-commerciali e amministrativi, e i rapporti contrattuali con i privati (cod. 10707 amm., cod. 10708 tec.). Inoltre si ricercano anche persone per l’ ufficio paghe con esperienze nel settore (cod. 10709) e personale per l’ ufficio legale (giuristi d’impresa, cod. 10713). Infine IT manager, un informatico che sarà addetto al supporto dei sistemi e delle infrastrutture informatiche aziendali.

I dettagli

Le informazioni dettagliate relative a ciascun profilo sono specificate nelle singole offerte per cui è importante inviare la propria candidatura via mail direttamente all'indirizzo: ido.ubf@regione.fvg.it indicando nell'oggetto il codice dell'offerta. In queste ricerche i profili appartengono a giovani motivati che abbiano la disponibilità a orari flessibili, dinamicità, duttilità e capacità di lavorare in gruppo. Le singole offerte sono consultabili sul sito dedicato alle Offerte di Lavoro.