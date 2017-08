Udine, al BarLume la musicista Laura Furci in concerto

UDINE - Per un aperitivo Domenicale all'insegna dell'alta qualità al BarLume Udine, il 20 agosto arriva Laura Furci in chiave di #Lume. Un concerto acustico a lume di candela con piano a coda e voce di Laura Furci, nel mezzo del salotto cittadino con la partecipazione straordinaria di Giulio Bergnach dell'Enoteca Ars bibendi che presenterà le bolle di Dorigo e Max Accia Bernardi dell'Osteria dal Barbe che ci delizierà con degli ottimi prosciutti al coltello. Il concertò avrà inizio alle 20.30. La compositrice, pianista, paroliera e cantante Laura Furci è una delle nuove voci che emergono dalla scena musicale creativa italiana. Jazz americano, ritmi brasiliani e l'accento del sud della Spagna marcano l'identità di una artista di formazione classica e curiosità illimitata. Ha condiviso il palcoscenico con il grande Al Jarreau, con Guillermo McGill e Javier Colina, Ugonna Okegwo e Colin Stranahan, tra moltissimi altri. Avremo qui l'opportunità di scoprire il suo lato più intimo, mentre si accompagna al pianoforte. Una vera scoperta. Per informazioni: www.laurafurci.com.