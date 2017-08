In due giorni, due infortuni sul lavoro

FVG - Due infortuni sul lavoro in due giorni, nella provincia di Udine. Fortunatamente entrambi i lavoratori non sono in pericolo di vita.

A Forgaria nel Friuli

Il primo incidente di è verificato il 17 agosto, a Flagogna di Forgaria nel Friuli. A rimanere ferito durante il lavoro, un ragazzo di 20 anni, D.C. le sue iniziali. Il giovane si trovava alla Ttf, azienda che opera nel settore del trattamento termico dei materiali, per conto della ditta di manutenzioni Manutech, stava effettuando dei lavori di manutenzione all'interno del forno di cottura dell'azienda, quando è caduto da una scala, da un'altezza di circa un metro e mezzo. Il 20enne di San Daniele del Friuli - come chiarito da Il Gazzettino - è rimasto ferito a una spalla. Soccorso prontamente dai sanitari del 118, è stato trasportato portato all'ospedale di San Daniele. Non è in pericolo di vita. Come da prassi, sul posto sono intervenuti gli ispettori del lavoro. Con loro anche i carabinieri della stazione di Majano.

A Cervignano del Friuli

Un secondo infortunio sul lavoro si è verificato a Cervignano del Friuli, all’azienda Re Calor, nella tarda mattinata di venerdì 18 agosto. Lì un uomo di 52 anni del posto, R.C. queste le sue iniziali, è rimasto ferito a una mano. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte degli ispettori dell'azienda sanitaria. L’operaio, dipendente dell’azienda, che stava utilizzando su una sega da banco, si è tagliato due dita di una mano. Fortunatamente non sono rimaste amputate. I primi a prestargli soccorso - come precisa il quotidiano - sono stati i colleghi che hanno subito chiamato il 118. Giunta sul posto, l'equipe medica lo ha trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale di Pordenone. Nonostante le ferite alle dita siano profonde e il trauma importante, l'operaio non è grave.