A Galleriano è tutto pronto per la Festa Paesana

GALLERIANO – Torna la 51ma edizione della Festa Paesana dal 25 agosto al 4 settembre. Ecco il programma completo dell'evento.

Venerdì 25 agosto

Alle 21 in concerto I Nostalgici musica anni ‘60 ‘70 e ‘80.

Sabato 26 agosto

Alle 17 Marcialudico motoria a passo libero aperta a tutti, alle 21 ballo con Radio Sorrriso, specialità della serata paella e birra 10 €, all'area giovani Tattoo Temptation a ritmo Party Time Summer Tour.

Domenica 27 agosto

Corse dai Mus, alle 9 Fiera Mercato, alle 9 Mostra Statica di Trattori d'Epoca. Dall’alba al tramonto esposizione artistica pittura, mosaico, scultura in collaborazone con il Circolo Culturale Artistico Quadrivium – art&stella, alle 10 giochi a 6 zampe, alle 16 intrattenimento con i Furlans a Manete, alle 17 Corse dai mus, alle 21 Ballo con l’orchestra Annalisa Group.

Venerdì 1 settembre

Alle 21 Rock a tutto volume con le PinkArmada.

Sabato 2 settembre

Alle 21 Ballo con l’orchestra i Collegium, all'area giovani Flower Power a ritmo Party Time Summer Tour.

Domenica 3 settembre

Alle 8.30 ritrovo Piaggio Raduno, alle 9.45 partenza. Dall’alba al tramonto esposizione artistica pittura, mosaico, scultura in collaborazone con il Circolo Culturale Artistico Quadrivium – art&stella, alle 13.30 estrazione Lotarie dal Mus, alle 14 consegna dolci per la gara delle torte alle 20.30 ballo liscio con Ilenia e i Festival, alle 23 Tombolissima con montepremi di 1200 euro.

Lunedì 4 settembre

Festa di San Nason Cena del cefalo, alle 20.30 ballo con l’orchestra Linda Biscaro, alle 23 Tombolissima con montepremi di 1200 euro, alle 23.45 spettacolo pirotecnico.

Inoltre

Tutte le sere dalle 19.30 alle 23 'Mostra della Scuola d’Arte: opere in vetro e ceramica'. Specialità spezzatino d’asino. Domenica 28 agosto e 4 settembre a pranzo, Tagliatelle con ragù d'asino. In ogni giornata della sagra si servono pietanze per celiaci.