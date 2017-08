Chiusa l'entrata di Udine Sud in A23. 2 km di coda in entrata al Lisert

FVG - L’entrata di Udine Sud, in A23 direzione Palmanova è stata chiusa alle 10 di questa mattina. Come previsto, infatti, il traffico in arrivo da Tarvisio è in costante crescita e ha raggiunto i 1.900 transiti ALL'ora in direzione nodo di Palmanova. In A4, il flusso proveniente da Trieste in direzione nodo di interconnessione è di circa 1.700 transiti ora e quindi all’altezza del nodo, dove entrambi i flussi si riuniscono sulla A4 in direzione Venezia, la congestione è inevitabile.

Code

Alle 12 in A23 Autovie Venete segnala 7 chilometri di coda, mentre sulla A4 la colonna si sviluppa su circa 10 chilometri, da Gonars verso San Giorgio di Nogaro, ma in questo caso la coda è a tratti. Rallentamenti si registrano anche fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Due i chilometri di coda alla barriera di Trieste Lisert, in entrata, Nelle prossime ore il traffico crescerà ancora perché durante questo fine settimana si incrociano nuovi arrivi e rientri. Da Tarvisio il flusso dei veicoli, la maggior parte con targa straniera. è caratterizzato dalla presenza di numerosissime roulottes e caravan che si alternano alle vetture. Fino ad ora non ci sono stati incidenti di rilievo a parte un leggero tamponamento accaduto poco prima di San Giorgio di Nogaro senza conseguenze per le persone.