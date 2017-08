Via Tullio chiusa per la rottura di una condotta fognaria. La circolazione è deviata sulla corsia opposta

UDINE – In città si è verificata la rottura della condotta fognaria in un tratto di via Tullio, all'altezza dell'ex sede dell'Edilfriuli, che ha provocato il conseguente cedimento della sede stradale. La rilevazione è avvenuta immediatamente dalla squadra di reperibilità Cafc nella tarda serata del 18 agosto. I tecnici Cafc hanno immediatamente identificato l'origine del problema.

Alcuni giorni di lavoro

Da lunedì 21 agosto l'impresa procederà con la riparazione della condotta fognaria rotta: si tratta di un intervento complesso che richiederà alcuni giorni di lavoro per la sostituzione di una parte dei tubi interessati dalla criticità. Già dal 19 agosto e per tutta la durata delle operazioni la viabilità nella corsia di via Tullio è interdetta e la circolazione viene deviata sulla corsia opposta. Relativamente alle cause dell'apertura della sede stradale, come sempre la combinazione fra il sostenuto traffico veicolare e la vetustà delle condotte che, gradualmente, vengono ammodernate in base al piano delle priorità degli interventi di miglioramento predisposti regolarmente da Cafc.