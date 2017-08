Allenamenti a ranghi quasi completi per la Gsa Udine

UDINE - In attesa di salire domenica al ritiro di Gemona del Friuli, continuano gli allenamenti della Gsa Udine al Carnera. La troupe a disposizione di coach Lardo è quasi al completo (mancandole solo Veideman) dopo gli arrivi dagli States di Dykes e Mortellaro, e sta cominciando a integrarsi in vista di una stagione piena di aspettative. Assente ancora il preparatore De Conti, impegnato con la nazionale under 16, è il viceallenatore e responsabile delle giovanili dell’Apu, Paolo Montena, a curare la preparazione atletica, prima che Lardo si occupi, naturalmente, la parte tecnico-tattica.

A balzare subito agli occhi di chi osserva l’allenamento dei bianconeri non può non essere l’aumento dell’altezza media e della stazza fisica rispetto alla scorsa stagione grazie agli innesti di Mortellaro (2.07), Benevelli (2.02) e, soprattutto, di Pellegrino (2.10). Quest’ultimo non manca, poi, di deliziare gli astanti con potenti schiacciate che lasciano davvero ben sperare.

Osservato numero uno in questi giorni è l’americano Dykes, guardia che ha fatto bene in Romania, ma del tutto nuova per il campionato italiano. Capelli lunghi rasta e fisico asciutto, il ventinovenne di New Orleans è spesso oggetto delle cure di Lardo e dei suoi assistenti, sempre pronti a spiegargli schemi e movimenti per inserirlo al meglio. Nell’allenamento di giovedì è parso un po’ stanco, probabilmente a causa di stanchezza e jet-lag derivanti dal trasferimento transoceanico da poco compiuto, ma il tempo per riprendersi c’è tutto.