Riparte la serie A: l'Udinese ospita il Chievo

UDINE - L'esordio in campionato dell'Udinese, domenica sera in casa con il Chievo (fischio d'inizio alle 20.45), sarà una sfida «tra due squadre che vogliono fare punti subito». Lo ha detto nella conferenza stampa prepartita il tecnico dei bianconeri Gigi Delneri inquadrando la gara che si aspetta «alla pari».

«Sarà una partita di lotta, di attenzione, di grande rispetto per gli avversari - ha aggiunto il mister bianconero -. Il Chievo è sempre partito molto bene, tutti gli anni. E' una squadra consolidata come struttura e giocatori. Ha cambiato poco del passato, conosce i suoi pregi e i suoi difetti; è una squadra molto tosta, che ha esperienza, ha giocatori di qualità e strutture diverse, come Birsa, Castro o Inglese».

Delneri ha parlato anche degli obiettivi stagionali: «L’obiettivo dell’Udinese di quest’anno sarà quello di fare un campionato importante nel quale dovranno essere inseriti gradualmente i nostri giovani. Domenica per esempio, giocherà una squadra quasi uguale a quella dello scorso anno. Il motivo è semplice: i nostri giovani dovranno essere in grado di entrare un po’ alla volta nei meccanismi della squadra e per fare questo ho bisogno che i veterani siano in grado di aiutare i nuovi in questo graduale inserimento. Ho completa fiducia nei miei in quanto so di avere a disposizione giocatori duttili in grado di cambiare l’assetto della squadra a gara in corso».