La quinta edizione di Blessound prenderà il via con la Natibongo Night

BLESSANO - In Friuli Venezia Giulia ‘l’ultima festa’ dell’estate si terrà nel weekend a Blessano di Basiliano (Udine) con la nuova edizione di Blessound, il mini festival dedicato alla migliore musica alternative e indipendente italiana e internazionale, organizzato dalla Proloco ProBlessano, che proporrà tre serate di concerti (ingresso simbolico 2 euro) nella tensostruttura allestita nell’area festeggiamenti del piccolo paesino friulano. Un appuntamento che, grazie all’attenta programmazione, cresce di anno in anno richiamando centinaia di giovani e meno giovani da tutto il Triveneto appassionati dei generi musicali proposti.

Venerdì 25 agosto

La quinta edizione di Blessound prenderà il via venerdì 25 agosto con la Natibongo Night, una strepitosa serata, ideata in collaborazione con la Natibongo Festival, rivolta alla migliore musica etnica che quest’anno porterà a Blessano, Didge 'n Skins, progetto dell’olandese Michiel Teijgeler, virtuoso del didgeridoo, che si fa accompagnare da Yannick van ter Beek alle percussioni e da Niek de Bruinon alla batteria. Una ‘groove machine’ che ha come unico obbiettivo quello di far ballare tutti e siamo certi che anche quest’anno il pubblico di Blessound si farà coinvolgere da questo ritmo primordiale che evoca le sonorità degli aborigeni australiani. Il concerto dei Didge 'n Skins sarà preceduto dai The Young Tree, giovane reggae band nata a Udine che si sta facendo notare in tutto il panorama musicale italiano. Nel loro primo lavoro discografico, uscito nell'autunno 2016, è presente la collaborazione con Bunna, leader degli Africa Unite. Nel corso della serata, a sorpresa, anche due interventi da parte di Torototelis, giocolieri del fuoco, trampolieri e giullari, tra i protagonisti del Palio di San Donato a Cividale.

Sabato 26 agosto

Sabato sera si canterà a squarciagola assieme ai Canova, band milanese dalla scrittura schietta e i ritornelli aperti e irruenti, premiata come ‘miglior band live 2017 I Canova sono l’unica band pop del post Calcutta, Cani, Cosmo ad essere arrivata alle radio nazionali con il singolo Expo, il lungo tour italiano partito a gennaio conterà oltre 130 concerti in un anno, molti dei quali - ad oggi - sono andati soldout. Prima di loro si esibirà il giovane Cinemaboy, che si è fatto conoscere dal grande pubblico durante l’ultima edizione di Amici come Mike Bird. I suoi primi due singoli hanno esordito in testa alla classifica alternative di Itunes. In apertura i giovanissimi friulani Blue Alpaca, protagonisti di questo progetto dal respiro internazionale, con un sound che spazia dall'elettronica decisa al pop-rock.

Domenica 27 agosto

Per la giornata finale di Blessound in esclusiva il concerto degli Elephant Claps, un progetto dal sapore afro-funk-jazz prodotto da un sorprendente sestetto a cappella che si comporta come se fosse una vera e propria band . Il concerto sarà preceduto dall’opening di Miss Greta e dalla curiosa ‘Cena a 6 mani’ che metterà agli stessi fornelli 3 cuochi professionisti.

Il 2 settembre

Come da tradizione, Blessound sarà il prologo di ‘Danzando Tra i Popoli’, il grande festival folcloristico che fonde il folclore friulano a quello di gruppi europei, sempre nell’area festeggiamenti il 2 settembre a Blessano di Basiliano.

Info: Pro Blessano | 331 9051645 | www.problessano.it | info@problessano.it |