Tamponamento tra tre auto in viale Palmanova: 5 persone ferite

UDINE – Un tamponamento che ha coinvolto tre auto si è verificato sabato mattina in viale Palmanova, all'altezza del civico 122. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno e ha causato il ferimento di cinque persone, tutte portate in ospedale dal 118.

Come hanno riferito gli agenti della Polizia dell’Uti Friuli Centrale, sul posto per i rilievi, una Lancia Y guidata da un ventitreenne di nazionalità eritrea (residente a Udine) ha urtato violentemente una Opel Astra, a bordo della quale viaggiavano un'eritrea di 33 anni e un uomo etiope di 38 anni, residente a Torino. L'Opel, a sua volta, ha tamponato una Polo Volkswagen, sulla quale viaggiava una trentasettenne albanese, con le figlie di undici e tredici anni.

Come detto cinque le persone ferite: tutti gli occupanti delle vetture tranne il conducente della Y, portati in ambulanza al Pronto Soccorso in codice giallo, con ferite non gravi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, con viale Palmanova che per oltre un’ora è rimasto aperto a senso unico alternato per con sentire la rimozione dei mezzi.