Il ministro Minniti sarà in Fvg il 5 settembre

FVG - Il ministro dell'Interno Marco Minniti sarà in Friuli Venezia Giulia il prossimo 5 settembre. L'annuncio è stato dato dalla presidente della Regione Debora Serracchiani. «A proposito di emergenza migranti - ha detto la governatrice - il ministro ha risposto positivamente all'invito della Regione, e sarà in Friuli Venezia giulia il 5 settembre per fare il punto con i prefetti e le forze dell'ordine».

Un'occasione utile per dimostrare come il sistema dell'accoglienza viene gestito in regione dove, in alcune città, la quota percentuale di migranti per numero di abitanti (fissata in 2,5% secondo un accordo siglato tra Anci e Ministero) è ampiamente superata. Sul tema Serracchiani ha precisato: «In Fvg c'è già un coordinamento sul tema dei migranti in regione, guidato dal Commissario del Governo e dai prefetti, con la collaborazione della Regione, che è in costante contatto con il Dipartimento Immigrazione del Viminale. Tutti i Comuni - ha concluso - sono sempre stati ascoltati, quando hanno voluto interloquire, e la Regione, pur non avendo competenza diretta in materia, si è adoperata presso il Governo per facilitare dialogo e soluzioni».