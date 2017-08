Arrestato un pakistano 24enne: sulla sua testa pendeva un mandato di arresto europeo

UDINE - Sulla sua testa pendeva un mandato di arresto europeo per lesioni personali volontarie aggravate. Per questo gli agenti della Squadra mobile della Questura di Udine, nella giornata di sabato, hanno rintracciato e arrestato T.M. 24enne richiedente asilo pakistano.



L'uomo, ospitato in uno degli alloggi messi a disposizione da un'associazione che si occupa di accoglienza in città, era destinatario di un provvedimento di arresto emesso dalla Grecia lo scorso giugno per dei reati commessi nell'agosto 2012, quando il pakistano era presente in quel territorio come profugo.



Il pakistano, come rende noto il Messaggero Veneto, è chiamato a rispondere delle ipotesi di reato di lesioni personali volontarie aggravate nei confronti di un altro straniero con il quale aveva avuto una discussione, poi degenerata. Il richiedente asilo rischia una pena fino ad anni 10. L'uomo si trova nel carcere di via Spalato.