Gli eventi in programma lunedì 21 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 21 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Gioco nei quartieri

Dopo la pausa ferragostana dalla prossima settimana prosegue, con cinque nuove tappe, ‘In Giro Giocando – Zuiant a torzeon’, il tour del Ludobus nelle aree verdi, nei parchi e nelle piazze di Udine. Si parte lunedì 21 agosto nella parrocchia di San Pio X, in via Mistruzzi (giochi e animazione). Come sempre tutti gli eventi si svolgeranno dalle 17.30 alle 19.30 e in caso di maltempo saranno dirottati al coperto nella Ludoteca comunale di via del Sale. Per informazioni: PuntoInforma (tel. 0432 1273717), Ludoteca (tel. 0432 1272677-756). Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito www.comune.udine.gov.it.

Oltreconfine 15-17, il progetto su grande guerra e memoria torna in scena a Torviscosa

Oltre sei mesi di prove con attori non professionisti, serate di confronto con le comunità locali del Fvg, un grande collage di storie, sentimenti e aneddoti sulla Grande Guerra vissuta a cavallo tra Italia e Austria. Ora il progetto Oltreconfine 15-17 curato da Cikale Operose arriva alla fase conclusiva con una restituzione teatrale itinerante che lunedì 21 agosto approda a Torviscosa, alle ex Scuole Villaggio Roma. Maggiori dettagli, qui.

Biblioteca dei ragazzi

Dopo il ‘Parco delle storie’ e ‘Leggiamo con le mani’, Estate Bambini in Biblioteca prosegue nel mese di agosto con quattro appuntamenti dedicati allo scrittore e sceneggiatore britannico Roald Dahl. Gli incontri, realizzati dalla sezione Ragazzi della biblioteca civica ‘V. Joppi’, prenderanno spunto dal romanzo di Dahl ‘James e la pesca gigante’ per proporre un gioco/laboratorio che verrà realizzato insieme ai partecipanti. Il primo appuntamento, in programma lunedì 21 agosto dalle 17 alle 18 in Riva Bartolini, si intitolerà ‘Dahl, il Grande Gigante Gentile’. La partecipazione all’appuntamento è libera e gratuita ed è rivolta ai bambini dai 6 ai 10 anni. Per informazioni sulle attività della sezione Ragazzi: tel. 04321272585 – sito internet.

Baldasseria, arriva Festainsieme

Prosegue FestaInsieme 2017. L'appuntamento è dal 18 al 21 agosto. Ecco il programma completo, qui.

Doppio appuntamento con 'Giallo sotto le stelle'

L'estate udinese di tinge di giallo. Con un doppio appuntamento in programma la prossima settimana, Ovunqu(é)Estate 2017, nell’ambito del cartellone del Comune di Udine Udinestate 2017, propone un interessante viaggio noir alla scoperta della cronaca storica della città. Lunedì 21 agosto l’appuntamento è alle 21 in via Genova davanti al mulino di Godia (in caso di maltempo l'appuntamento è davanti al portone del civico 39). Maggiori info, qui.

Tarcento, tutto pronto per il Festival dei Cuori

Appuntamento con il Festival internazionale del Folklore di Tarcento dal 17 al 22 agosto nello scenario naturale della collina di Coia e nelle piazze del centro cittadino. Ecco qui il programma completo.

A Cussignacco torna la Sagra del Perdon di Sant Antoni

Lunedì 21 agosto alle 19 apertura chioschi e pesca di beneficenza, alle 21 Gran Galà della Magia. Maggiori info, qui.