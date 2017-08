A Manzano camminata serale in «Badie»

MANZANO - Lunedì 21 agosto alle 20.30 appuntamento per chi desidera farsi una camminata al fresco della sera. Si partirà da Case di Manzano di fronte alla chiesa e si comincerà la salita fino all' abbazia di Rosazzo per poi scendere verso Oleis per la strada più corta e successivamente verso Case. La lunghezza del percorso è di circa 6 km per la durata di un'ora e mezza circa. L'Abbazia di Rosazzo, dalla storia millenaria, è un centro di spiritualità, mostre d'arte, concerti, conferenze e incontri, è visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. La Santa Messa viene celebrata ogni domenica alle 18. E' possibile visitare liberamente l'Abbazia. A richiesta e su prenotazione è disponibile la visita guidata dell'Abbazia e del sentiero delle rose. L'Abbazia di Rosazzo rappresenta una eccellenza storica, architettonica, paesaggistica e spirituale della Regione Friuli Venezia Giulia.