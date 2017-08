Nek a Lignano Sabbiadoro, con l’unico live in Fvg

LIGNANO - Il lungo viaggio di 'Unici in Tour', il nuovo progetto live di Filippo Nek Neviani, cantautore fra i più amati dal pubblico italiano, partito da Bologna a fine aprile e capace di conquistare i teatri, le arene e le piazze del nostro paese, si concluderà trionfalmente il 22 agosto a Lignano Sabbiadoro, con l’unico live dell’artista in Friuli Venezia Giulia, in programma all’Arena Alpe Adria. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Associazione Culturale Assoeventi, in collaborazione con Zenit srl, Città di Lignano Sabbiadoro (Assessorato al Turismo), Regione Friuli Venezia Giulia, Agenzia PromoTurismoFvg e F&P Group, sono ancora in vendita nei punti autorizzati Ticketone e lo saranno anche domani alle biglietterie del concerto a partire dalle 18.30. Porte aperte alle 19.30 in attesa del live che inizierà alle 21.30. Fra i prossimi grandi concerti all’Arena Alpe Adria il grande live dei fenomeni rock scozzesi Franz Ferdinand, in programma il prossimo sabato 2 settembre.

Tutte le info su www.azalea.it.