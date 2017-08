Visionario d’Estate: arrivano i gusti dei Caraibi

UDINE – Per concludere in bellezza l'estate 2017, ad attendervi al garden del Visionario martedì 22 agosto alle 19.30 i sapori e i gusti dei Caraibi, con una deliziosa cena a cura del ristorante La Morenita! Il menu proposto per la serata sarà composto da un mix di specialità caraibiche: empanadas colombiane (fagottini di farina di mais ripieni di carne di manzo e verdure); riso cubano con mais, pancetta, piselli e avocado; yuca (manioca) con cipolla, aglio e lime; feijoada, fagioli neri con carne di maiale. Il menu sarà come sempre proposto anche in versione vegetariana.

Night Market

Tornerà come sempre, dalle 18 alle 23, il consueto appuntamento con il Night Market, dedicato all'artigianato. E alle 21 da non perdere i balli proposti dalla scuola Funny Center, che ci farà scoprire la Rueda de Casino, una forma di ballo nato a Cuba, al contempo di coppia e di gruppo (più coppie disposte a formare un grande cerchio - la rueda per l'appunto). Il costo della cena è di 9 euro (bevande escluse). In caso di maltempo, la cena e il Night Market si sposteranno all’interno del Visionario. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina Facebook o contattare il numero 0432/227798.