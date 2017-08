Blocco temporaneo del traffico in A4 per alcuni interventi

FVG - Durerà circa cinque ore la posa dei cavi dell’elettrodotto che attraversa l’autostrada A4 tra Villesse e Redipuglia, un intervento che sarà effettuato con l’elicottero.

Blocco temporaneo del traffico

L’operazione si svolgerà a partire dalle 13.30 di mercoledì 23 agosto e richiederà il blocco temporaneo del traffico, per garantire la sicurezza. Lo stop al transito riguarderà entrambe le direzioni di marcia all’altezza del ponte del fiume Isonzo e sarà gestito con le safety car che fermerà e farà ripartire i veicoli in transito per il tempo necessario al sorvolo dell’autostrada e all’aggancio dei cavi ai piloni. Sette, complessivamente, i passaggi dell’elicottero che saranno effettuati a distanza di circa 40 minuti l’uno dall’altro. Si tratta del terzo e ultimo intervento – per quanto riguarda l’autostrada - di posa di cavi da parte di Terna, dopo i lavori in A23 in comune di Pavia di Udine e in A4 sul ponte sul fiume Torre.

Altri interventi in programma

Oltre a questo lavoro, durante la prossima settimana sono stati programmati una serie di interventi di sfalcio in prossimità dell’intersezione tra la A4 e la A23 all’altezza del nodo di Palmanova. Nelle giornate di martedì 22 e mercoledì 23 agosto in orario diurno, sarà chiusa la corsia di sorpasso per alcune centinaia di metri in direzione Udine mentre, giovedì 24 agosto la chiusura interesserà la corsia di marcia nello stesso orario e tratto. Manutenzione dell’illuminazione infine, tra il bivio A57/A27 e lo svincolo del terraglio in A57 in direzione Venezia: da martedì 22 a giovedì 24 agosto chiusa la corsia di sorpasso all’altezza dei lavori.