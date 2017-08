In casa avevano ecstasy, Mdma e marijuana: coppia nei guai

TOLMEZZO - L’ipotesi di reato è quella di coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso. Sono due, infatti, le persone finite nei guai a Tolmezzo. La coppia, incensurata, è stata sottoposta a perquisizione al termine di un’attività d’indagine da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Tolmezzo.

I fatti

Gli uomini dell’Arma, nel pomeriggio del 19 agosto, entrati nella casa dei due 30 anni (36 anni lui, 33 lei) hanno subito trovato una pianta di marijuana in un vaso, in una stanza. Ma non solo. Viste le divise, i due, hanno cercato di disfarsi di altra droga che avevano nella loro abitazione: otto pastiglie di ecstasy e circa due grammi sostanza stupefacente tipo Mdma. Nella casa i militari hanno anche trovato un bilancino di precisione.

La droga e il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. In quanto alla coppia è stata denunciata, in stato di libertà, per l’ipotesi di reato di coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso.