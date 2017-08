Cecotti (Fi): «Honsell pensa a ordinanze anti-movida e non anti-immigrazione?»

UDINE - «Strane priorità sono quelle sulle quali pongono l'accento il sindaco Honsell e la maggioranza di centrosinistra che governa la città di Udine. Destano infatti forti perplessità le affermazioni e la volontà politica di utilizzare lo strumento dell'ordinanza al fine di garantire e tutelare un non meglio precisato 'diritto al riposo'». A dirlo è Stefano Cecotti, coordinatore comunale Forza Italia Udine.

«Così facendo - aggiunge - riteniamo che quei pochi eventi, momenti, giornate e attività che animano la vita udinese ne risentirebbero pesantemente. Già parlare di sana movida a Udine è difficile, già sono pochissimi i momenti e i luoghi di svago e di aggregazione per i più giovani in città. Se si colpiscono anche questi momenti, Udine diventa veramente una città 'morta' in quanto ad attrattive per i più giovani. Tutto questo però mette in evidenza come, di fronte a una situazione risaputa, ma da me recentissimamente denunciata circa il collasso che Udine affronta sul tema immigrazione, le priorita' del centrosinistra siano altre. Insomma ordinanze anti movida si e anti immigrazione no?».

«Ci pare proprio un'assurdità - evidenzia Cecotti -. Vorrei far notare a chi ci governa localmente per di più, che il bar Ego, di fronte al terminal Nord, si trova in una posizione lontana da caseggiati, condomini, abitazioni e quindi ci risulta difficile capire come può creare disturbo al tranquillo riposo dei residenti della zona. Riteniamo che quelle pochi momenti e luoghi di aggregazione e svago soprattutto per i più giovani in città debbano essere valorizzati, potenziati, aiutati, non disicentivati!! Udine necessita di interventi urgenti sul tema del decoro, sicurezza, immigrazione, bivacchi. Si vede - conclude - che queste non sono le priorità e i problemi che il centro sinistra a Udine vuole risolvere».