Gli eventi in programma martedì 22 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 22 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

A Forni di Sopra l'escursione ‘Girlsbike’

Ecomotion Slow Trekking and Biking organizza «Girlsbike». Un giro di puro divertimento in e-bike in programma martedì 22 agosto dalle 16. Maggiori info, qui.

Visionario d’Estate: arrivano i gusti dei Caraibi

Per concludere in bellezza l'estate 2017, ad attendervi al garden del Visionario martedì 22 agosto alle 19.30 i sapori e i gusti dei Caraibi, con una deliziosa cena a cura del ristorante La Morenita. Ecco qui il menù.

‘In Giro Giocando – Zuiant a torzeon’

Dopo la pausa ferragostana dalla prossima settimana prosegue, con cinque nuove tappe, ‘In Giro Giocando – Zuiant a torzeon’, il tour del Ludobus nelle aree verdi, nei parchi e nelle piazze di Udine. Martedì 22 nell’area verde di via Gastone Valente (gioco è movimento). Come sempre tutti gli eventi si svolgeranno dalle 17.30 alle 19.30 e in caso di maltempo saranno dirottati al coperto nella Ludoteca comunale di via del Sale. Per informazioni: PuntoInforma (tel. 0432 1273717), Ludoteca (tel. 0432 1272677-756). Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito www.comune.udine.gov.it.

Si conclude 'Burattini senza confini'

Si concludono gli appuntamenti con il teatro per bambini e ragazzi di «Burattini senza confini», rassegna portante di «Ovunqu(è)EstateJunior, il programma estivo messo a punto dal Comune di Udine. Martedì 22 agosto il gran finale sarà in via Derna nell'area verde De Rocco con il Circo Pacco, che stupirà tutti con lo show «100% Paccottiglia». Dal Piemonte Alessandro Galletti e Francesco Garuti proporranno la visual comedy dal vivo, condita da cialtroneria d’arte varia, clownerie e teatro fisico tra gag esilaranti e sorprese in libertà. Lo spettacolo, a ingresso libero, ha inizio alle 18.00. In caso di maltempo si svolgerà in un'area coperta adiacente.

Nek a Lignano Sabbiadoro

Il lungo viaggio di 'Unici in Tour', il nuovo progetto live di Filippo Nek Neviani, cantautore fra i più amati dal pubblico italiano, partito da Bologna a fine aprile e capace di conquistare i teatri, le arene e le piazze del nostro paese, si concluderà trionfalmente il 22 agosto a Lignano Sabbiadoro, con l’unico live dell’artista in Friuli Venezia Giulia, in programma all’Arena Alpe Adria. Maggiori dettagli, qui.

‘James e la pesca gigante’

Dopo il ‘Parco delle storie’ e ‘Leggiamo con le mani’, Estate Bambini in Biblioteca prosegue nel mese di agosto con quattro appuntamenti dedicati allo scrittore e sceneggiatore britannico Roald Dahl. Gli incontri, realizzati dalla sezione Ragazzi della biblioteca civica ‘V. Joppi’, prenderanno spunto dal romanzo di Dahl ‘James e la pesca gigante’ per proporre un gioco/laboratorio che verrà realizzato insieme ai partecipanti. Verranno letti degli passaggi dal libro per passare poi al gioco della ‘pesca’ di speciali biglie che conterranno alcuni spunti per attività e collegamenti con la storia. Si vedranno anche degli spezzoni di film per presentare ai piccoli partecipanti la proiezione di una pellicola del regista Steven Spielberg dedicata al volume di Dahl, in programma al Visionario di Udine, il 22 agosto dalle 17. La partecipazione all’appuntamento è libera e gratuita ed è rivolta ai bambini dai 6 ai 10 anni. Per informazioni sulle attività della sezione Ragazzi: tel. 04321272585 – sito Internet.

Doppio appuntamento con 'Giallo sotto le stelle'

L'estate udinese di tinge di giallo. Con un doppio appuntamento in programma la prossima settimana, Ovunqu(é)Estate 2017, nell’ambito del cartellone del Comune di Udine Udinestate 2017, propone un interessante viaggio noir alla scoperta della cronaca storica della città. Martedì 22 agosto,, appuntamento alle 21 in piazza Medaglie d’Oro, in Chiavris, a fianco dell’edicola (in caso di maltempo area coperta dell’osteria Al Ponte). maggiori info, qui.

Tarcento, tutto pronto per il Festival dei Cuori

Appuntamento con il Festival internazionale del Folklore di Tarcento dal 17 al 22 agosto nello scenario naturale della collina di Coia e nelle piazze del centro cittadino. Ecco qui il programma completo.

Carniarmonie

Martedì 22 agosto alle 20.45 nella Chiesa di S. Margherita Vergine e Martire a Sappada: pianoforte a quattro mani con Sergio Marchegiani e Marco Schiavo. Un trio di autori sopraffini in programma: di Mozart la sublime Sonata in do maggiore, di Schubert le bellissime Variazioni sopra un tema originale in si bemolle maggiore, di Brahms le meravigliose Danze ungheresi. Protagonista il pianoforte con due abilissimi pianisti: Sergio Marchegiani e Marco Schiavi. Hanno tenuto centinaia di concerti insieme in tutto il mondo, tra cui nella prestigiosa Carnegie Hall di New York e nella Philharmonie e Konzerthaus di Berlino. Si sono esibiti inoltre con importanti orchestre, tra cui con i Berliner Symphoniker e la New York Symphony Orchestra. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. www.carniarmonie.it

Il Festival Nei Suoni dei Luoghi sbarca a Cervignano

Torna in provincia di Udine, il Festival Nei Suoni dei Luoghi. L'appuntamento, a ingresso libero e accessibile, è martedì 22 agosto alle 20.45, a Villa Bresciani Attems Auersperg a Cervignano del Friuli (in caso di maltempo al Teatro Pasolini) con il concerto dell’Orchestra d’Archi Italiana diretta dal Maestro Enrico Bronzi. Maggiori info, qui.