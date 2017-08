Una notte di emozioni travolgenti con Colores de Tango al Giovanni da Udine

UDINE - Il palcoscenico trasformato in un sobborgo di Buenos Aires, il ballo più sensuale di sempre e, nell’aria, le musiche coinvolgenti di Astor Piazzolla: mercoledì 30 agosto alle 20.45 il Teatro Nuovo Giovanni da Udine diventerà il luogo giusto per ascoltare, vedere ma soprattutto farsi travolgere dalla magia del tango argentino.

Il fascino di una danza sanguigna

Terzo appuntamento della fortunata rassegna Teatro Estate 2017, Colores de Tango è uno spettacolo che porta con sé tutto il fascino di questa danza sanguigna, sensuale e a tratti venata di malinconia, cui si unisce la musica eseguita dal vivo con gli strumenti della tradizione come il bandoneòn, la piccola fisarmonica poligonale simbolo del tango. A colorare questa notte speciale saranno i formidabili ballerini della Tango Rouge Company, una delle più accreditate a livello internazionale, accompagnata dalla musica del quintetto dei Mastango e dalla calda voce di Cecilia Herrera. In programma musiche di Osvaldo Pugliese, Mariano Mores e naturalmente Astor Piazzolla – interprete e autentico pilastro del nuovo tango argentino – oltre a numerosi arrangiamenti originali che questo strepitoso quintetto di musicisti, tutti di formazione classica, propone con successo a un pubblico sempre più attento e amante di questo particolare genere musicale. Dopo lo spettacolo, la danza e la musica dal vivo continueranno sul palcoscenico con i Mastango e una milonga aperta a tutti gli appassionati.

Gli interpreti sul palco

A interpretare sul palco lo spirito più autentico del tango saranno Yanina Quiñones e Neri Piliù, due giovani tangueros argentini con esperienze di altissimo livello. Fondatori della Tango Rouge Company continuamente impegnati in tournée e seminari e protagonisti di festival e grandi eventi, i due artisti rappresentano lo spirito stesso dello spettacolo che vedremo in scena al Giovanni da Udine, di cui sono i primi ballerini e di cui hanno curato tutte le coreografie.

La rassegna Teatro Estate 2017

Realizzata anche grazie al sostegno di Amga Energia & Servizi, società del Gruppo Hera Comm, continuerà martedì 5 settembre con un ultimo appuntamento in compagnia del quintetto svedese The Real Group per un concerto dedicato ai più famosi brani di musica vocale di tutti i tempi. Inizio spettacolo alle 20.45.

Info e Biglietteria

Biglietti per lo spettacolo a posto unico senza distinzione di settori. Sono previste riduzioni per i possessori di GTeatrocard della stagione 2016/17 e giovani fino a 26 anni non compiuti. Acquisto presso la biglietteria del Teatro: da martedì a venerdì dalle 16 alle 19 (0432.248418; biglietteria@teatroudine.it). Mercoledì 23 e 30 agosto dalle 10 alle 13: biglietti acquistabili anche al Ticket Store del Teatro alla Libreria Feltrinelli di Udine. Acquisto online: sul sito www.teatroudine.it e www.vivaticket.it