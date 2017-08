Sommelier della birra: al via il corso di degustazione

UDINE – Il Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali (Di4A) dell’Università di Udine organizza l’ottava edizione del Corso di degustazione per sommelier della birra, che offre un’approfondita panoramica degli argomenti fondamentali a quanti sono interessati alla materia dell’analisi sensoriale e alla degustazione della birra. Il corso si terrà nel mese di settembre, da venerdì 15 a domenica 17. Le iscrizioni devono pervenire entro lunedì 11 settembre. Informazioni su programma del corso, modalità, costi e scheda di iscrizione sono disponibili online all’indirizzo www.uniud.it, oppure telefonando al numero 380 2412937 o via email all’indirizzo cerevisia@uniud.it.

In cattedra, esperti del settore

Il corso, coordinato da Stefano Buiatti, docente di tecnologia della birra dell’Università di Udine, sarà tenuto da esperti del settore e si terrà presso il Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali in via Sondrio 2/A a Udine. Gli argomenti spazieranno dalla descrizione della filiera di produzione della birra ai principi di analisi sensoriale, dagli stili birrai - con degustazioni di birre artigianali e industriali finalizzate all’apprezzamento delle qualità sensoriali di diverse tipologie di birra – al riconoscimento dei difetti attraverso esercitazioni degustative. L’ultima giornata di corso sarà dedicata all’abbinamento birra-cibo.